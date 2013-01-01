Отличная школа.

Удобно, что можно ходить на теорию в удобное время. Очень интересно Олег Михайлович преподаёт теорию, много примеров из жизни, которые откладываются в памяти намного лучше, чем просто лекции. Экзамен сдала за пару минут, хоть и волновалась. Хочу отметить, что очень удобная запись для вождения.

Благодарна замечательному инструктору Александру Александровичу за его обучению по вождению. Каждый урок вождения ждала с нетерпением. После этого даже не знала, как буду водить без него. Экзамен прошёл успешно. Права получила и очень рада, что обратилась в эту школу.

Думаю в скором времени ещё вернусь туда для другой категории.

ЗЛ