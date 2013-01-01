Автошкола в Клину предлагает пройти обучение на права всех категорий:

КатегорияA 15 000 рублей Мотоциклы и мотосредства
  • Обучение с 16 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее КатегорияB 33 000 рублей Легковые
автомобили
  • Обучение с 16 лет
  • Срок обучения 2.5 месяца
Подробнее КатегорияBE 20 000 рублей Легковые автомобили с прицепом
  • Обучение с 1 года стажа "В"
  • Срок обучения 2 месяца
Подробнее КатегорияС 20 000 рублей Грузовые
автомобили
  • Обучение с 16 лет
  • Срок обучения 2 месяца
Подробнее КатегорияCE 20 000 рублей Грузовые автомобили с прицепом
  • Обучение с 1 года стажа "С"
  • Срок обучения 2 месяца
Подробнее КатегорияD 20 000 рублей Автобусы
более 8 мест
  • Обучение с 21 года
  • Срок обучения 2 месяца
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Обучение на получение прав тракториста-машиниста в г. Клин по категориям ГосТехНадхора:

КатегорияAI 7 500 рублей Квадроциклы и снегоходы
  • Обучение с 16 лет
  • Срок обучения 1 месяц
Подробнее КатегорияAII 10 000 рублей Внедорожный автотранспорт
  • Обучение с 19 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее КатегорияB от 7 500 рублей Колесная и гусеничная техника до 27,5 кВт
  • Обучение с 19 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее КатегорияC от 7 500 рублей Колесная техника от 27,5 110,3 кВт
  • Обучение с 22 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее КатегорияD от 7 500 рублей Мощная колесная техника (от 110.3 кВт)
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее КатегорияE от 7 500 рублей Гусенечная техника (от 27.5 кВт)
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
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Профессиональное обучение в Клину

Разряд2-5 от 7 500 рублей Тракторист
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд3-6 от 7 500 рублей Водитель погрузчика
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд4-6 от 7 500 рублей Машинист экскаватора
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд3-6 от 7 500 рублей Машинист бульдозера
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд3-6 от 7 500 рублей Машинист катка дорожного
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд3-6 от 7 500 рублей Машинист автогрейдера
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
Подробнее Разряд3-6 от 7 500 рублей Машинист укладчика асфальтобетона
  • Обучение с 17 лет
  • Срок обучения 1.5 месяца
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«7 причин чтобы выбрать
Автошколу МАСТЕР
  • Индивидуальный
    подход
  • Подготовка водителей категорий A,B,C,D,E
  • Занятия в центре
    города
  • Собственная тренировочная площадка
  • Современный компьютерный класс
  • Высококвалифицированные инструктора с многолетним опытом подготовки водителей
  • На период обучения рассрочка платежа
 Мы перезвоним и все вам рассажем!

Отзывы наших курсантов

ЗЛ Злата Лохина Отличная школа.
Удобно, что можно ходить на теорию в удобное время. Очень интересно Олег Михайлович преподаёт теорию, много примеров из жизни, которые откладываются в памяти намного лучше, чем просто лекции. Экзамен сдала за пару минут, хоть и волновалась. Хочу отметить, что очень удобная запись для вождения.
Благодарна замечательному инструктору Александру Александровичу за его обучению по вождению. Каждый урок вождения ждала с нетерпением. После этого даже не знала, как буду водить без него. Экзамен прошёл успешно. Права получила и очень рада, что обратилась в эту школу.
Думаю в скором времени ещё вернусь туда для другой категории. Читать далее »
БС Борис Сивач Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями от данной автошколы... Начну с того, что все инструктора очень квалифицированные и это огромный + !!!! Все занятия проходят под чутким руководством инструктора! Машины в отличном состоянии!!! Руководителю автошколы огромный респек, ведь в настоящее время очень мало автошкол с таким высоким уровнем!!! Читать далее »
НУ Нигина Усманова Школа хорошая , учитель проводящий занятия всё чётко ясно объясняет
ЕМ Елена М. Совершенно не пожалела о том что выбрала именно вашу Автошколу, очень удобно то, что можно позвонить и выбрать удобное для себя время вождения. Очень благодарна Олегу Михайловичу за занятия по теории, все очень хорошо и главное доходчиво объясняет, спасибо Александру Александровичу – мастеру по обучению вождения, человеку со стальными нервами. Отдельная благодарность коллективу и руководству Автошколы, с первых дней почувствовала, что обратилась за помощью к профессионалам. Удачи Вам!!! Читать далее »
АЛ Алексей Просто отличная автошкола! Как и всех привлекла цена, все безумно понравилось, суперский коллектив, а главное, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отдельно хочу выразить респект Владимиру Ивановичу, настоящий профессионал, и к каждому индивидуальный подход, никакого напряга во время занятий и в тоже время доходчиво объясняет и учит. Смело выбирайте эту Автошколу! Всему коллективу спасибо! Читать далее »
МС Мария С. Хорошая школа. Преподаватель по теории Шевченко Олег Михайлович очень интересно рассказывает про правила, жизненные ситуации. Всё разжуёт и в голову вложит. Теория сдаётся в ГИБДД за пару минут. Огромное СПАСИБО моему инструктору Андрееву Андрею Анатольевичу! Обучает грамотному управлению автомобилем. Готовит как к экзамену, так и к вождению по жизни. Всё разъясняет от и до. Благодарю Всех! Читать далее »

Предлагаем удобные вам
варианты оплаты обучения
  • Единовременно при поступлении в группу
  • Ежемесячно удобными для Вас суммами
  • Поэтапно, сначала за теорию, далее за практику
 Предложите свой вариант!
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