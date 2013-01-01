Отзывы наших курсантов
ЗЛ
Злата Лохина
Отличная школа.
Удобно, что можно ходить на теорию в удобное время. Очень интересно Олег Михайлович преподаёт теорию, много примеров из жизни, которые откладываются в памяти намного лучше, чем просто лекции. Экзамен сдала за пару минут, хоть и волновалась.
Хочу отметить, что очень удобная запись для вождения.
Благодарна замечательному инструктору Александру Александровичу за его обучению по вождению. Каждый урок вождения ждала с нетерпением. После этого даже не знала, как буду водить без него. Экзамен прошёл успешно. Права получила и очень рада, что обратилась в эту школу.
Думаю в скором времени ещё вернусь туда для другой категории.
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БС
Борис Сивач
Добрый день! Хочу поделиться своими впечатлениями от данной автошколы... Начну с того, что все инструктора очень квалифицированные и это огромный + !!!! Все занятия проходят под чутким руководством инструктора! Машины в отличном состоянии!!! Руководителю автошколы огромный респек, ведь в настоящее время очень мало автошкол с таким высоким уровнем!!!
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НУ
Нигина Усманова
Школа хорошая , учитель проводящий занятия всё чётко ясно объясняет
ЕМ
Елена М.
Совершенно не пожалела о том что выбрала именно вашу Автошколу, очень удобно то, что можно позвонить и выбрать удобное для себя время вождения. Очень благодарна Олегу Михайловичу за занятия по теории, все очень хорошо и главное доходчиво объясняет, спасибо Александру Александровичу – мастеру по обучению вождения, человеку со стальными нервами. Отдельная благодарность коллективу и руководству Автошколы, с первых дней почувствовала, что обратилась за помощью к профессионалам. Удачи Вам!!!
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АЛ
Алексей
Просто отличная автошкола! Как и всех привлекла цена, все безумно понравилось, суперский коллектив, а главное, индивидуальный подход к каждому клиенту. Отдельно хочу выразить респект Владимиру Ивановичу, настоящий профессионал, и к каждому индивидуальный подход, никакого напряга во время занятий и в тоже время доходчиво объясняет и учит. Смело выбирайте эту Автошколу! Всему коллективу спасибо!
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МС
Мария С.
Хорошая школа. Преподаватель по теории Шевченко Олег Михайлович очень интересно рассказывает про правила, жизненные ситуации. Всё разжуёт и в голову вложит. Теория сдаётся в ГИБДД за пару минут. Огромное СПАСИБО моему инструктору Андрееву Андрею Анатольевичу! Обучает грамотному управлению автомобилем. Готовит как к экзамену, так и к вождению по жизни. Всё разъясняет от и до. Благодарю Всех!
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